الخميس.. الطيران المدني تفتتح أعمال تطوير مطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

يفتتح الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بعد غد الخميس، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، في إطار خطة الوزارة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خاصة في موسم الشتاء الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ .

وحسب بيان اليوم، انتهت الشركة القابضة المطارات برئاسة الطيار أحمد جنينة، من جميع أعمال تطوير في مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، وزيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

شملت أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

يأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات الوزارة لتطوير المطارات ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة النقل الجوي .