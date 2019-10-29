"اللي يمد إيده هنقطعها".. 10 مواقف لكامل الوزير مع أزمات السكة الحديد- صور

كتب- يوسف عفيفي:

حادث عنيف وقع في محطة مصر للسكك الحديدية، في فبراير 2018، أودى بحياة الكثيرين، وعصف بالدكتور هشام عرفات وزير النقل حينها، الذي تقدم باستقالته؛ معترفًا بمسئوليته السياسية عن الحادث المروع، ليأتي الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرًا للنقل؛ حاملًا تركة ثقيلة من الأزمات والمشكلات والقطاعات التي تحمل على كاهلها إهمال سنوات طويلة، وبحاجة ملحة وعاجلة إلى علاج فوري.

بدأ الوزير عمله في مارس 2019، وشهدت الوزارات بقطاعاتها المختلفة خلال الأشهر الماضية، مواقف عديدة، أظهرت تعامل الوزير معها، بعضها كانت حوادث والبعض الآخر أزمات، والثالث ملفات شائكة للوزراء المتعاقبين.

يرصد مصراوي، أبرز 10 مواقف لوزير النقل، وكيفية تعامله وإدارته لكل موقف.

عمال الورش..

مع بداية عمله في مارس الماضي، بدأ الوزير بملف عمال الورش بالسكة الحديد.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، حينها، إنه كان لابد من زيارة محطة مصر للمرة الثالثة، لمتابعة عملية التطوير التي وجه بها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كل العاملين بهيئة السكك الحديدية يستجيبون للتعليمات، كما أن الالتزام بالنظافة والتوقيتات في قيام القطارات بدأ يظهر.

وأضاف الوزير، على هامش تفقده محطات سكك حديد مصر والجيزة وورش إيرماس، أنه تم افتتاح نفق محطة مصر الرابط بين كل الأرصفة، وتم تركيب الكاميرات والإضاءة به، وأصبح يليق بالركاب ومحطة مصر، موضحًا أنه تم تشغيل عربات الجولف، لنقل كبار السن وخدمتهم.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه تفاجأ بوجود ورش داخل هيئة السكك الحديدية على أعلى كفاءة، وبها أفضل عمالة مصرية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع كفاءة العمال، من أجل إنتاج كفاءة أفضل، مضيفًا: "أعد الجميع برفع الرواتب الخاصة بهم في حالة تقديم إنتاجية وخدمة أفضل".

وتابع الوزير بأنه سيتم تطوير الورش الخاصة بهيئة السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء محطة جديدة خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف العبء عن خط الصعيد، لمنع التراكم وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا أن الخدمات في كل القطارات ستليق بكل المواطنين المصريين والوافدين أمام العالم، قائلًا: "ماينفعش مواطن مصري يقعد على الأرض ينتظر القطار".

ونوه وزير النقل، إلى وجود دراسة حالية تضم عدد من المقترحات للنهوض بالخدمة الطبية فى المركز الطبي للسكة الحديد، ومن بينها دفع العاملين تذكرة كشف بقيمة جنيه واحد، مؤكدا انه لم يصدر قرارا رسمية فى ذلك الشأن وأنها دراسة فقط.

ووجه الوزير أن يتم المراجعة والتفتيش علي عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أى ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

محطة الإسكندرية

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في 17 مارس الماضي إلى محطة السكك الحديدية بالإسكندرية.

ووجه الوزير عدة رسائل خلال الجولة، أولها أن العاملين بالوزارة لن يستسلموا لضعف الموارد والإمكانيات وقلة الموارد المالية.

وطالب الوزير بالصبر شهرين للتوصل إلى التشخيص الصحيح في قطاعات وزارة النقل المختلفة، موضحًا أن الأخطاء واردة من الجميع ونعمل على تصحيحها، مؤكدًا: "لن نقبل التعدي على المال العام".

وقال الوزير: "نعمل على مدار 24 ساعة لصالح مصر، وسيكون هناك مردودٌ إيجابي في أقرب وقت".

وتحدث الوزير عن أزمة التسرب من دفع قيمة تذكرة القطارات: "أغلب الركاب غير ملتزمين بدفع التذكرة، والتزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرًا في توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.

وقال: "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها".

الخردة

شهد شهر إبريل الماضي، فتح ملف الخردة المتراكمة على طول السكة الحديد، وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، النقاب عن صفقة خردة السكة الحديد التي تصل قيمتها لـ340 مليون جنيه؛ موضحا أنها تعد أكبر الصفقات من حيث الكمية والحجم والسعر، وقيمتها ارتفعت من 13 مليون جنيه كانت حصيلة البيع في السنوات الماضية إلىى المبلغ المذكور سلفا.

والخردة المباعة عبارة: "جرارات، وعربات بضاعة، وعربات توربيني مكيفة، عربات قوي، فضلا عن قضبان باطوال مختلفة، ومعادن المونيوم، إلى جانب أخشاب فلنكات، وخردة أخري".

وجاءت تصريحات الوزير وقتها على هامش مشاركته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتسعى الحكومة لإحلال وتجديد معظم أسطول السكة الحديد من العربات والقطارات، حيث تبلغ تكلفة تنفيذ برنامج تطوير السكة الحديد، 56 مليار جنيه، موزع على شراء 1300 عربة جديدة، و250 جرار سكة حديد، الي جانب تجديد 1200 كيلو سكة حديد، وكهربة اشارات خطوط الشبكة.

التصاريح المجانية للعاملين بالسكة الحديد

شهد يوم 6 ما يو الماضي، إعلان السكة الحديد، إلغاء تصاريح السفر المجانية سواء للعاملين بالسكك الحديدية أو غيرهم الذين كانوا يحصلون عليها بمقتضى لائحة الهيئة، ليصبح الركوب فى القطارات لكل المواطنين بما فيهم موظفى الهيئة من خلال التذكرة.

إلا أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، تراجع عن قراره بشأن إلغاء تصاريح السفر المجانية "الميدالية"، بعد اعتراض العاملين بهيئة السكك الحديدية على القرار.

وتقدم عدد كبير من العاملين بالهيئة من كل طوائف التشغيل "عمال وفنيين ومهندسين"، الذين يستقلون القطارات شكل يومي، بطلب إلى رئيس السكة الحديد ووزير النقل، مؤكدين أن الميدالية حق أصيل للعامل بموجب بنود لائحة الهيئة ومصدق عليه من مجلس المديرين بالهيئة، مضيفين أنه ليس من حق الوزير إلغاء قرار معمول به منذ عشرات السنين لخدمة أبناء الهيئة.

يذكر أن التصاريح المجانية للسكك الحديدية، والميداليات، تقدر بـ54 ألف ميدالية للعاملين بالسكك الحديدية، و500 ميدالية للجهات السيادية، تتكلف سنويا 26 مليون جنيه.

أزمة علم مصر على العربات الجديدة

في يوم 6 أكتوبر الجاري، أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاتفاق مع رئيس شركة ترانسماش الروسية المصنعة للصفقة 1300 عربة قطار سكة حديد، بتوريد عربة كنموذج لمصر قبل نهاية أكتوبر الحالي للاختبار على السكة، مع تلافي بعض الملاحظات مثل الالتزام والتدقيق لوضعية العلم الصحيحة في الجهتين.

وقال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن وزير النقل لاحظ خلال زيارته للشركة الروسية، أن الشركة قامت بلف العلم على العربة بالكامل ما جعل العلم على إحدى الجهتين ذو وضعية صحيحة وعلى الجهة الأخرى وضعيته مقلوبة.

وأجرى الوزير، زيارة إلى روسيا لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح هيئة السكة الحديد.

وأضاف "عز" أنه بعد انتهاء اختبار العربة النموذج الثانية في المصنع يتم توريدها إلى المجر للاختبار على السكة والحصول على شهادة السلامة الأوربية يتم البدء الفوري في تصنيع٥٠ عربية أخرى، ويتم توريدها إلى مصر خلال شهر يناير القادم، وذلك بالتوازي مع إجراءات تفعيل التعاون الاستثماري للصفقة.

السوق السوداء لتذاكر القطارات

يوم 12 أكتوبر الجاري، عاد ملف بيع التذاكر بالسوق السوادء، وأعلنت السكة الحديد، ملاحقة الشركات والأفراد المدعون حصولهم على حق حجز المقاعد بتهمة النصب، بجانب تخصيص أرقام ساخنة للإبلاغ عن الجهات والصفحات المزيفة وتلقى شكاوى المواطنين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد الحرب على بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء والشركات المدعية حصولها على حق حجز التذاكر والصفحات المتخصصة المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لهذا الغرض، وأكدت أنها الجهة الوحيدة المختصة بحجز تذاكر القطارات وأنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية تجاه الشركات المدعية اختصاصها بحجز تذاكر القطارات.

وأضافت الهيئة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك واكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول (الموبايل ابلكيشن)، مطالبة المواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر فى هذا فى حجز تذاكر القطارات.

وخصصت هيئة السكك الحديدية أرقام خطوط ساخنة للإبلاغ عن بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء أو الادعاء الاختصاص بحجز تذاكر القطارات غير هيئة السكة الحديد وهى 01220008807 - 01220008806 - 01274422925 - 0225753555، مطالبة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي أشخاص أو شركات تعمل بالتذاكر في السوق السوداء أو تدعي اختصاصها بحجز التذاكر غير هيئة السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها وإبلاغ السلطات الشرطية والقضائية.

تذاكر المترو

شهد يوم 20 أكتوبر الجاري، افتتاح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محطة مترو هليوبوليس، وقال الوزير، إن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق اليومية تبلغ 7 ملايين جنيه في حين تصل تكلفة التشغيل إلى 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو رغم ذلك.

وأضاف الوزير، أنه توجد تكليفات من رئيس الجمهورية بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موضحًا: "والله مش هنرفع سعر التذكرة، ولا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، بعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية".

وتابع وزير النقل: "بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، تكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه"، لافتًا إلى أن المترو يقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

قطع الطريق الإقليمي بسبب السيول الأخيرة

شهد يوم 23 أكتوبر الجاري، حدوث هبوط أرضي في الطريق الإقليمي بالقرب من الكيلو 30 للقادم من طريق الواحات اتجاه محافظة الفيوم؛ نتيجة تجمع كمية كبيرة من المياه.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تجمع المياه بمنطقة منخفضة يعقبها أخرى صعودية، أدى إلى حدوث هبوط أرضي بطول 150 مترا وعرض 30 مترا وعمق 30 مترا.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم غلق الطريق في الاتجاهين، دون وقوع حوادث، في الوقت الذي وجه مساعد وزير الداخلية للمرور بوضع العلامات المرورية والإرشادية لحين إصلاح الطريق.

وفاة شابين بقطار (الإسكندرية- الأقصر)

أثارت وفاة شابين سقطا أمس الاثنين، من قطار رقم ٩٣٤ مكيف الإسكندرية- الأقصر، أزمة داخل قطاع النقل المصري، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وعرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، وذلك بعد نزول راكبَين من القطار في أثناء سيره، حيث اتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.

وعلق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على واقعة سقوط راكبين من قطار vip /934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر، بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، بأن النيابة العامة في طنطا تتولى حاليًا التحقيق.

وأضاف الوزير أن "الراكبين مش طفلين ولا حاجة، هما رجال كبار عندهم 33 سنة"، متابعًا: "الكمسري لم يقم بدفعهما من القطار.. وده مش دفاع عنه واللي غلط هياخد أقصى عقاب والموضوع في النيابة، ولا أرضى أن يتأذى أي مواطن بسببنا".

واستطرد الوزير: "إحنا بنعمل للمواطن وعايزين راحته وأنه يركب قطار نضيف، يبقى إزاي نأذيه بالعكس، وسنكون في منتهى القسوة مع أي حد يتجاوز أو يغلط أو يهين أي مواطن".

وقال وزير النقل: "الأكيد أن الكمسري لم يدفعهما من القطار.. هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة الموضوع في النيابة العامة وهي اللي هتقرر".

وقال إن لديهم سياسة في التعامل مع المتهربين من دفع التذاكر: "اللي مش هيدفع حق التذكرة بيتعمل له محضر في أول محطة ويسلمه للشرطة بدون خناق أو أي شيء"، متسائلا: "مفيش معاك فلوس ورايح تركب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر.. أركب قطار عادي تقدر تدفع فيه؟!".

وقدَّم الوزير، العزاء إلى أسرة المتوفي في حادث قطار طنطا، محمد عيد، الذي أجبره كمسري قطار 934 على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة، قائلًا: "باطمّنهم، حق ابنكم مش هيضيع، الموضوع في النيابة العامة"، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا لتقديم واجب العزاء بمنزل الشاب المتوفى، وزيارة المصاب للاطمئنان على حالته الصحية.

حادث قطار الأقصر

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة بقطار أثناء مرورها، صباح اليوم الثلاثاء، بعبر غير شعري بالقرب من مزلقان بدران بمنطقة الكرنك شمال الأقصر.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد اصطدام قطار بضائع قادم من محطة الأقصر ومتجه شمالا؛ بسيارة أجرة أثناء عبورها من معبر غير شرعي بمنطقة الكرنك.

وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إلى موقع الحادث.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في حادث جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن الوزير وجه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع الآثار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان.

وفي السياق نفسه، ناشدت هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

كانت وزارة النقل أعلنت أنه في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، وأثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية (جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور) بالكيلو 666/ 400-500، حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان ما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين.

وأوضحت وزارة النقل أن هناك مزلقانًا من الجهة القبلية تابعا للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2,300 كم من المكان غير المعد للعبور وكذلك كوبري أبوالجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفتت إلى أن الهيئة سبق أن أغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، والأهالي يعاودون فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.