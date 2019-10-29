بعد قليل.. "الإنتاج الحربي" تحتفل بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه يوجد اهتمام حالياً بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بناءَ على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

يأتى ذلك في إطار احتفال وزارة الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

وأكد العصار على أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي وليس التوريد أو التجميع فقط، ولذلك تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتم هذا التعاون بالاستعانة بخبرة الدكتور ميشيل نايت أحد علماء مصر بالخارج والذي يتعاون معنا في العديد من المجالات التصنيعية.

ويأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أوتوبيس كهربائي (بمصنع 200 الحربي) على مدار 4 سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وخلال الاحتفال سيتم عرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أوتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأوتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأوتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد 48 أوتوبيساً خلال مطلع العام المقبل ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال عام 2020 بمصر محليا ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.

من جانبه، أشاد لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة باتجاه مصر نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها، مثمناً دور وزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الهامة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون" وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة .

وقال إن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلاً في خلق فرص عمل جديدة وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية وأن الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه في مصر.

يأتى ذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وممثلي شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.

ومن المتوقع حضور وزراء الكهرباء الدكتور محمد شاكر والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وقطاع الأعمال العام هشام توفيق والنقل كامل الوزير وعبد المنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظي القاهرة خالد عبدالعال والجيزة أحمد راشد والإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق ومحسن المحلاوي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، وشركة مواصلات مصر وممثلي هيئة النقل العام بالمحافظات.​