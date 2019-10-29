"سلوكيًا وإداريًا".. إجراء جديد للسكة الحديد لتأهيل العاملين

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكل طوائف الهيئة من المتعاملين مع الجمهور، أعدت الهيئة برنامجًا يتضمن التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كل الركاب بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقًا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

وأشار البيان إلى أن الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل يجرى ضمهم لهذا البرنامج.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج والدورات التدريبية تجرى في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور بالإضافة لمعهد وردان التابع للسكك الحديدية ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.