  • عاجل:النيابة تحيل كمسري قطار طنطا لإجراء "كشف المخدرات" بالطب الشرعي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    "سلوكيًا وإداريًا".. إجراء جديد للسكة الحديد لتأهيل العاملين

    02:12 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    "سلوكيًا وإداريًا".. إجراء جديد للسكة الحديد لتأهيل العاملين

    وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير

    كتب- أسامة علي:

    أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكل طوائف الهيئة من المتعاملين مع الجمهور، أعدت الهيئة برنامجًا يتضمن التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كل الركاب بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقًا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

    وأشار البيان إلى أن الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل يجرى ضمهم لهذا البرنامج.

    وأوضحت الهيئة أن البرنامج والدورات التدريبية تجرى في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور بالإضافة لمعهد وردان التابع للسكك الحديدية ويحاضر فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.

    هيئة السكك الحديدية كامل الوزير برنامج تأهيلي

    الخبر التالى:

    بعد قليل.. "الإنتاج الحربي" تحتفل بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان