وزير الزراعة يعلن 10 توصيات للقضاء على الجوع في أفريقيا

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القارة الأفريقية تواجه تحديات هائلة للمحافظة على الأمن الغذائي ولإدارة الموارد بطرق مستدامة، مشيرا إلى أنه بجانب حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة هناك تحديات هيكلية تتعلق بارتفاع النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية وبالأخص المياه وانخفاض الإنتاجية وارتفاع مستويات الفاقد في الإنتاج والتلوث بصفة عامة بجانب التقلبات في أسعار الأغذية.

وأضاف أبوستيت، خلال كلمته بمؤتمر شمال أفريقيا للأمن الغذائي اليوم الثلاثاء، أنه يجب التزام الجميع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس 2015 بشأن التغير المناخي ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني والعشرين حول التغيرات المناخية Cop 22 بالمغرب، والذي يهدف للقضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وتحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة؛ لضمان زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج ،فانه يجب تأكيد النقاط التالية:

1. ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية في برامج العمل السياسية مع تشجيع التمويل المستدام لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة لمعالجة التراجع في التمويل المحلي والإقليمي للزراعة والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية والريفية .

2. تشجيع إقامة مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتطوير النماذج الريادية والمبتكرة للأعمال بدعم من المجتمعات المحلية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وإيلاء الاهتمام اللازم بصغار الزراع لتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة والبذور المحسنة والمدخلات والسلع الرأسمالية والائتمان والوصول إلى الأسواق وتوفير أسعار عادلة لمنتجاتهم من خلال آليات تسويق تعاونية .

3. دعم البرامج المتكاملة لإدارة الأوبئة التي تسهم في مراقبة ومنع انتشار الأمراض الحيوانية والآفات النباتية عبر الحدود.

4. تعزيز تدابير التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتوفير الإرشادات الزراعية لأصحاب المزارع خاصة الصغيرة لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها .

5. دعم الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتقنيات المتطورة والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة .

6. تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي من خلال نظم الري الحديثة وحصاد المياه والري التكميلي وإدارة مياه السيول.

7. تطوير نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل حلقات سلاسل القيمة وتوفيرالمنتجات ذات القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد من أجل تعزيز القدرات الإقليمية على إنتاج وتجارة وتسويق الماشية بين دول العالم .

8. التوسع في استخدامات الزراعة الذكية المعتمدة على التطبيقات والحلول المبتكرة لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم من خلال رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ولمستلزمات الإنتاج مع تقديم الدعم للمناطق الريفية النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتمكن القارة الأفريقية من إطعام نفسها وتكون لاعباً رئيسياً باعتبارها مصدراً للأغذية مع استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للاقتصاد الأزرق.

9. تشجبع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الأفريقية لزيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ من خلال وضع دستور أفريقي للمعايير والإجراءات الحجرية لسلامة الغذاء تتوافق مع المستويات الدولية ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية .

10. ضرورة تنفيذ سياسات لبناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة من خلال برامج ريادة الأعمال الريفية في المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية .

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف لأول مرة احتفالية يوم الغذاء الأفريقي.