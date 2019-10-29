  • عاجل:بعد وفاة 4 أشخاص.. أول إجراء لكامل الوزير بشأن حادث الأقصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    حسين زين يكشف لمصراوي القنوات الناقلة لأمم أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

    12:39 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    حسين زين يكشف لمصراوي القنوات الناقلة لأمم أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

    حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

    كتب- مصطفى علي:

    كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تفاصيل بث بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

    وقال حسين زين، لمصراوي، إن بث البطولة بنفس طريقة بث بطولة أمم أفريقيا الماضية التي أقيمت في مصر، بنقلها أرضيًا على قناة تايم سبورتس.

    وأوضح زين، أن الهيئة الوطنية للإعلام وفّرت جميع الإمكانيات لتصوير البطولة بأفضل صورة ممكنة للمشاهد، لافتًا إلى تجهيز سيارات بث على أعلى مستوى، فضلا عن تعزيز شارة البث الأرضي في كل محافظات مصر لنقلها عبر قناة تايم سبورتس بأعلى جودة ممكنة.

    من جانبه، أكد المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى لمصراوي، أن الهيئة جهّزت خطة على أعلى مستوى تتعلق بإخراج وبث المباريات، ولكننا ننتظر حاليًا إعلان الجداول الخاصة بإخراج المباريات فقط لبدء العمل على الفور.

    وأوضح "مبارك"، أن التليفزيون جهّز جميع الترتيبات الخاصة بإخراج المباريات، حتى تخرج بصورة مثالية مثلما حدث مع بطولة الأمم الأفريقية.

    حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام بطولة أمم أفريقيا للشباب أوليمبياد طوكيو

    الخبر التالى:

    وزير الزراعة يعلن 10 توصيات للقضاء على الجوع في أفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان