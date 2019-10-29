بعد وفاة 4 أشخاص.. أول إجراء لكامل الوزير بشأن حادث الأقصر

كتب- أسامة علي:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في حادث جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الوزير وجه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع الآثار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان.

وفي السياق نفسه، ناشدت هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

كانت وزارة النقل أعلنت أنه في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، وأثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية (جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور) بالكيلو 666/ 400-500، حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان ما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين.

وأوضحت وزارة النقل أن هناك مزلقانًا من الجهة القبلية تابعا للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2,300 كم من المكان غير المعد للعبور وكذلك كوبري أبوالجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفتت إلى أن الهيئة سبق أن أغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، والأهالي يعاودون فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.