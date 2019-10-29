مفوض الاتحاد الأفريقي: التزام الحكومات بالبرامج الدولية يقضي على الجوع

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور سيبمليسي أنولا، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن مؤتمر شمال أفريقيا للأمن الغذائي بمصر له أهمية كبرى، مؤكدًا أن التزام الحكومات بالبرامج الدولية في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي يحقق الأمن الغذائي ويقضي على الجوع.

وأضاف أنولا، في كلمته بفعاليات المؤتمر اليوم الثلاثاء، أن أفريقيا تتطلع إلى النمو المشترك وحسن استغلال قدرتها البحثية ومساعدة صغار المزارعين والمنتجين وأيضا الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة في مراحل الإنتاج المختلفة لمكافحة الفقر وسوء التغذية.

حضر الجلسة قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء وأيضا قيادات وزارة الزراعة.

الجدير بالذكر ان مصر تستضيف لأول مرة احتفالية يوم الغذاء الإفريقي والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية