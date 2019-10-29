وزيرة السياحة تغادر إلى الرياض للمشاركة في "مبادرة مستقبل الاستثمار"

كتب- يوسف عفيفي:

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي تلقتها من الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لحضور المؤتمر السنوي للصندوق "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشـئون الاقتصـادية والتنمية السعودي.

وبحسب بيان اليوم، تعد هذه المبادرة منصة عالمية للمناقشات رفيعة المستوى بشأن اتجاهات الاستثمار العالمية، وكذلك الشراكات الجديدة التي تحدد مستقبل الاستثمار، وستشهد هذه النسخة من المبادرة إطلاق معهد "مبادرة مستقبل الاستثمار " والذي يعد محركًا رئيسيا لإدارة المعرفة التي تساهم فى صياغة أجندة الاستثمار العالمية، ونظراً لأهمية قطاع السياحة كمحرك للاقتصاد العالمي يتضمن المؤتمر هذا العام جلسة خاصة عن قطاع السياحة.

وتشارك الوزيرة، كمتحدث رسمي في الجلسة الخاصة حول السياحة التي ستعقدها هذه النسخة من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ويحضرها رئيس الهيئة السعودية للاستثمار، وتأتي هذه المشاركة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تطبقها الوزارة لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي عكفت على صياغته وزارة السياحة منذ يناير ٢٠١٨ وأطلقته في نوفمبر 2018 وأصدرت تقرير المتابعة الأول له في سبتمبر 2019، حيث تضمن البرنامج محوراً لتطوير البنية التحتية والاستثمار يشتمل على عدة ملفات منها ملف التنمية السياحية، وملف المعايير الجديدة للفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية والتي تم الإعلان عنها سبتمبر الماضي، والتي لم تحدث منذ 2006، وهذه الخطوة ستتيح فرص للاستثمار.

وقبيل مغادرتها اشارت الوزيرة، إلى أهمية مبادرة مسـتقبل الاسـتثمار هذا العام؛ لأنها تتضمن محادثات متعمقة حول فرص الاسـتثمار العالمية المسـتقبلية، وتحليل اتجاهات الصـناعة، والتواصل بين كبار المديرين التنفيذيين والقادة والخبراء في هذا المجال.

وأضافت أن جلسة السياحة تتناول موضوعات غاية في الأهمية، لأن التحولات التي يشهدها مجال الاستثمار في الإقليم تعد ركيزة أساسية عند الحديث عن النمو في صناعة السياحة والضيافة.