فرج عامر يطالب الحكومة بالإسراع في تكليف الأطباء دفعة 2018

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تكليف الدفعة الحالية لكلية الطب الواجب تكليفها (دفعة ٢٠١٨)؛ لتحقيق الأمان والاطمئنان لخريجي الدفعة ولوقف اتجاه الأطباء للهجرة إلى الخارج حتى مناقشة النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزيرة الصحة والاتفاق بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء.

وقال "عامر" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة: إن وزيرة الصحة دائما تشتكي من عجز الأطباء ونحن أيضا كنواب عن الشعب دائما نطالب بزيادة عدد الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية بالقرى لأن المواطنين دائما يشتكون من عدم وجود أطباء خاصة فى الوحدات الصحية القروية.

وأكد أن عدم تكليف أطباء هذه الدفعة يؤكد أن سياسات وزيرة الصحة فاشلة وهناك سوء إدارة لملف الصحة في مصر، مطالبا رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة فرعية بمجلس الوزراء برئاسته لإدارة الملف الصحي في مصر.

وأوضح "عامر" أن جميع الإنجازات التي تحققت في الملف الصحي بمصر خاصة المبادرات الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ مصر والمتعلقة بصحة الإنسان المصري يرجع الفضل الأول في نجاحها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه صاحب المبادرات وأشرف عليها وتابعها بنفسه لحظة بلحظة.​