"هي دي مصر".. "السياحة" تروج لمنتجعات الغردقة

كتب- يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للمعالم السياحية المصرية في منتجع الجونة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

ونشرت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية "هي دي مصر" عبر "تويتر"، صورة لقارب صغير (كاياك) وعليه شخص: "كاياك في مياه البحر الأحمر وتمتع بالمياه والهواء الصافي في الجونة".

ويقع منتجع الجونة السياحي، في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وتعود نشأته إلى عام 1990 حين طورته شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية على مجموعة من الجزر كأحد مشروعاتها السياحية، ويبعد عن مطار الغردقة الدولي 22 كم إلى الشمال، ويفصله عن القاهرة مسافة 470 كم.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

كما تعاقدت الوزيرة، مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وتتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.