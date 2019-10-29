الإسكان: بيع 68 محلاً و13 وحدة إدارية و8 صيدليات بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى بيع عدد 68 محلاً تجاريا، و13 وحدة إدارية ومهنية، و8 صيدليات، في مزادات علنية بمدن( الشروق – العبور – السادات – المنيا الجديدة – الفيوم الجديدة) بمساحات وأنشطة مختلفة.

وأضاف الجزار، في بيان الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير الخدمات للسكان، والفرص الاستثمارية للمستثمرين بتلك المدن، وزيادة فرص العمل بهذه المشروعات.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم بيع عدد 6 محال تجارية + صيدليتين، بمساحات تتراوح من (16م2 : 40م2) بمنطقتي الإسكان الاجتماعي و دار مصر بالمدينة بالمزاد العلني.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه سيتم بيع عدد 13 محلاً تجارياً في مزاد علني بالمدينة، بمساحات تتراوح من (11م2 : 39م2) بالمراكز التجارية بمناطق (الإسكان القومي بالترفيهية - امتداد الحي الثاني - إسكان المستقبل - الشباب 100م۲ - إسكان الشباب ۷۰م) للبيع.

من جانبه قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم بيع عدد (27 محلا تجارياً + 3 صيدليات) في مزاد علني، بمساحات تتراوح من(30م2 : 95م2) بمختلف المناطق السكنية بالمدينة.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: يجرى بيع عدد 17 محلاً تجاريا + صيدليتين في مزاد علني، بمساحات تتراوح بين (15م2 : 100م2)بالأسواق التجارية بمناطق ( بجوار دار مصر المرحلة الثانية – منطقة التجنيد – بجوار المرور – منطقة 840 فدانا بالامتداد) وبالعمارة رقم (1) بالحي الرابع، وبالعمارة رقم (50) بالمجاورة الثانية بالحي الأول بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم بيع عدد 13 وحدة إدارية ومهنية في مزاد علني، بمساحات تتراوح بين (33م2 : 69م2) بالأسواق التجارية بمناطق(ابني بيتك"140 فدانا" – منطقة 840 فدانا بالامتداد) ، وأسفل العمارة رقم (33) بالمجاورة الثانية بالحي الأول بالمدينة.

وأضاف المهندس عبدالوهاب صميده، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم البيع في مزاد علني لعدد (5 محال تجارية + صيدلية)، بمساحات تتراوح بين (۱5م : ۳۱ م۲) بالأسواق التجارية بقطاع (أ) وقطاع (ب) بالحي الثالث بمنطقة ابني بيتك بالمدينة.