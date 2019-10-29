البيئة: حملة تفتيشية مكبرة على المقاهي بالمعادي

كتب- محمد نصار:

نفذت من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئي حملة تفتيشية مكبرة على الكافيهات الكائنة بنطاق حى المعادى بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والإدارة العامة لشرطة السياحة وشرطة المرافق وحى المعادى.

استهدفت الحملة التأكد من مدى التزام تلك الكافيهات بالإشتراطات البيئية وفقا لقانون البيئة من وجود سجل بيئى بالإضافة إلى مدى حصول الكافيهات على تراخيص مزوالة النشاط من الجهة المختصة وغيرها من اشتراطات أخرى وفقاً للجهات المشاركة بالحملة، وقد تم خلال الحملة تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

وتكثف الوزارة حملاتها التفتيشية من خلال الرقابة المستمرة والمتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار المخالفات، كما يأتى ذلك فى إطار استجابة وزارة البيئة لشكاوى المواطنين والمبادرات المجتمعية ومنها مبادرة "حق المواطن".