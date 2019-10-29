حادث قطار طنطا (تغطية خاصة)

(مصراوي):

وجهت نيابة مركز طنطا، مساء أمس الاثنين، تهمة القتل العمد إلى "م. هـ." مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد اتهامه بإجبار شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، واصطحبهما إلى باب العربة، وأجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية، ما أدى إلى مصرع أحدهما، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مفتش صحة أول طنطا، أسباب مصرع المجني عليه "محمد عيد" 23 سنة، الذي أجبره كمسري القطار على القفز خارجه لعدم دفعه سعر التذكرة.

وتبين من التقرير أن الوفاة، حدثت في مكان سقوط الضحية، الذي نُقل إلى المشرحة مستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة.

وبحسب التقرير، فإن المجني عليه أصيب بتهتك بأنسجة الرقبة مع انفصال تام لرأس المتوفى عن جسده، بالإضافة إلى سحجات في الذراعين والصدر والبطن من الأمام والخلف ومنطقة الحوض.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا عقب الحادث قالت فيه: "إنه أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا".

وفي السياق تحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، على رئيس القطار، وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شابين أحدهما جثة هامدة، والآخر مصاب، عقب سقوطهما من على متن قطار بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

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