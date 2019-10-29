تعرضت لـ800 ألف م3 أمطار.. ننشر خطة "القاهرة" لمواجهة الطقس السيئ

كتب- محمد نصار:

مرت أزمة الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها القاهرة، بخسائر عديدة وجهود حثيثة لإنقاذ الوضع المتأزم من جانب المسئولين، لكن هذه الموجة لن تكون الأخيرة، فلم يبدأ فصل الشتاء بعد، ومن المحتمل تكرار نفس السيناريو وربما بشدة أكبر.

وبعد عدة أيام من العمل والوجود الميداني في الشوارع لأجهزة محافظة القاهرة المختلفة، لإزالة أثار الأمطار التي وصلت إلى حد السيول على عدد من مناطق شرق العاصمة وخاصة مصر الجديدة ومدينة نصر، سحبت العاصمة معداتها من الشوارع لكنها تبقى في حالة تأهب لأي طارئ.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة، نجحت في التعامل مع أزمة الأمطار التي تعرضت لها على مدار النصف الثاني من الأسبوع الماضي، رغم شدتها وتركيزها في عدد من المناطق.

وأضاف عوض في تصريحات لـ"مصراوي"، أن كمية الأمطار التي تعرضت لها القاهرة في غضون 90 دقيقة فقط مساء الثلاثاء الماضي، تراوحت ما بين 650 ألف م3 إلى 800 ألف م3، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تعاملت مع الموقف وفق أقصى قدراتها، لكن الأزمة كانت زيادة كمية الأمطار عن القدرة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي في القاهرة.

وأوضح أن المحافظة مستعدة في أي وقت لأي موجات أمطار أخرى، قد تضرب القاهرة، خلال فصل الشتاء المقبل، وفقًا للتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات المركزية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وغرف عمليات الأحياء.

وأكد وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه جرى سحب جميع معدات الشركة وسيارات شفط المياه من مختلف الشوارع، بعد الانتهاء من الإزالة الكاملة لمياه الأمطار في مختلف شوارع العاصمة.

وأشار عابدين لـ"مصراوي"، إلى أن الشركة في حالة تأهب واستعداد للنشر الفوري لمعداتها، حال حدوث أي موجات أمطار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي يوجد تواصل مستمر معها على مدار الساعة لمعرفة حالة الطقس أولًا بأول.

وأوضح متحدث شركة الصرف الصحي، أن خطة الشركة تقتضي بنشر المعدات لتغطية كافة المناطق التي يتوقع سقوط الأمطار فيها وفقًا لإرشادات هيئة الأرصاد، على أن يتم نشر هذه المعدات قبل موعد التوقع بسقوط الأمطار بـ12 ساعة على الأقل، لسرعة التعامل مع أي أمطار ومنع حدوث أزمات.

وأضاف أنه فيما يتعلق بموجة الأمطار السابقة، استطاعت شبكة الصرف الصحي استيعاب نحو ثلاثة أرباع الكمية الإجمالية للأمطار التي سقطت على شوارع العاصمة، وتم شفط الربع الباقي من خلال معدات الشركة، لافتًا إلى أن تعامل الشركة بالتعاون مع أحياء وأجهزة المحافظة المختلفة مع الأزمة السابقة يعد نجاحًا كبيرًا.