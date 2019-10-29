حلوى المولد حلال.. "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

القاهرة- (مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالًا: "ما حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "ليس بدعة فإذا لم نحتفل بمولد النبي صل الله عليه وسلم، فبمولد من نحتفل، ولكن المهم أن تكون هيئة الاحتفال مقبولة".

وتابع شلبى: "يجوز مثلًا الاحتفال بالمولد النبوي من خلال ذكر الله والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام".

وأضاف أمين الفتوى: "كما أن حلوى المولد حلال ويجوز للرجل أن يشتريها لأهل بيته أو ابنته المتزوجة أو شقيقته أو والدته وما إلى ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى".

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا.

وذكرت الدار، في بيان لها، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 من شهر صفر الموافق 28 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك فقد تحدد، يوم السبت 9 نوفمبر، موعدًا للمولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريًا.