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تعرف على حكم الصلاة في المواصلات العامة

03:33 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
تعرف على حكم الصلاة في المواصلات العامة

دار الإفتاء

القاهرة- (مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول: ما حكم الصلاة في المواصلات العامة خوفًا من إنقضاء وقت الصلاة".

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "لا تصح الصلاة في المواصلات العامة لأن صلاة الفريضة لها شروط وأركان".

وتابع شلبي: "من شروط الصلاة استقبال القبلة وأنت في المواصلات ربما لا تكون مستقبلًا للقبلة ومن أركانها الصلاة واقفًا وإلا إذا كنت مريضًا وتستحيل صلاتك واقفًا فيجوز الجلوس".

وقال: "إذا كنت ستخرج من المنزل وقت حان صلاة الظهر وتعلم أنك ستعود بعد المغرب ولن تستطيع الصلاة بسبب أنك ستكون في المواصلات عندها يمكنك جمع صلاتي الظهر والعصر دون قصر أي تصلي كل منهما 4 ركعات".

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