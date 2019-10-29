اليوم.. "ليلة العامية" أمسية شعرية في أتيليه القاهرة

القاهرة- (مصراوي):

ينظم أتيليه القاهرة، أمسية جديدة من أمسيات "شارع العامية المصرية"، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، في أتيليه القاهرة.

تنقسم الأمسية إلى جزئين، يقام الجزء الأول ندوة عن الشيخ إمام، ويتحدث خلالها المؤرخ الإذاعي رفيق الشيخ إمام في سنواته الأخيرة، وسيد عنبة، والدكتور مدحت الجيار، والشاعر محمود الشاذلي، والفنان محمد عزت.

أما الجزء الثاني فسيتم الاحتفاء فيه بتجربة الشاعر ناجي شعيب، ويتحدث فيها كل من الشاعر عبده الزراع، وسمير السروجي، ووفاء أمين، عفاف التركي، مريم عبدالعزيز، ماجد أبادير، علاء أبو جليل، محمد شادي، محمد مجدي، محمد علي، محمد عبدالرءوف، ومحمد الجندي، وعادل السيد، وأحمد عفيفي، ومصطفى مسعد، وحامد الليثي، ومحمد سمير مصباح، ويصاحب الأمسية عزفًا على العود مع الفنان المصري أحمد إسماعيل، ويدير الأمسية سعيد شحاتة.