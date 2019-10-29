وزارة الثقافة تحتفل بالفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم

القاهرة- (مصراوي):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الثلاثاء، المعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي الكبير الراحل أحمد فؤاد سليم في مجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك، بحضور عدد من أساتذة الفنون والنقاد والشخصيات العامة.

وقال الدكتور خالد سرور، إن اسم الراحل أحمد فؤاد سليم سيظل علامة مهمة في سجل الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة، فمشوار حياته الحافل بالعديد من الإنجازات الإبداعية والإدارية فضلاً عن إسهاماته في الحركة النقدية، صورة حقيقية للمبدع، ولعل أهم ما تميز به الفنان الراحل هو بصيرته الفنية وإيمانه برسالته التي وهبها حياته فخلّف ميراثًا سيظل علامة خالدة تشهد بعبقريته.

ولد سليم في دمياط عام 1936، درس الحقوق بجامعة القاهرة ثم اتجه إلى دراسة الفن التشكيلي بمعهد ليوناردو دافنشي بالقاهرة، شغل عدة مناصب، فعمل مستشارًا فنيًا بالمركز الثقافي التشيكوسلوفاكي لمدة 9 أعوام، ثم تولى إدارة مجمع الفنون قُرابة الثلاثين عامًا حتى تولى إدارة متحف الفن المصري الحديث من عام 2005 وحتى وفاته، كما أن سجله حافل بالإنجازات الفنية والجوائز أبرزها وسام بدرجة فارس الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية 1986، ميدالية الفن من ملكة الدنمارك 1986، الجائزة الكبرى لبينالي القاهرة الدولي الثالث 1988.