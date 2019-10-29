لجان البرلمان العربي تجتمع اليوم للتحضير لجلسته العامة في دور الانعقاد الجديد

القاهرة- (مصراوي):

تعقد في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، اجتماعات لجان البرلمان العربي، تمهيدًا لعرض ما سيصدر عنها من مشروعات قرارات على جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، التي ستعقد برئاسة رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي الخميس المقبل.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح البرلمان العربي أن اجتماعات اليوم ستناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومشروع قرار والمذكرة القانونية التي ستصدر عن البرلمان العربي لدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المعنية بتقديم تصور عن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي ستجتمع غدًا لمناقشة مشروع وثيقة ستصدر عن البرلمان العربي في هذا الشأن، كما سيتم دراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي، ووضع الدول العربية الأقل نموًا، وحقوق الإنسان في الوطن العربي.

وأفاد بأن اجتماعات اللجان الدائمة ستعقد غدًا، وستناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك، فيما سيتم أيضًا دراسة مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020، واستعراض حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، إلى جانب مناقشة مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي.