اليوم.. أبو الغيط يشارك فـي أعمال القمة الاقـتصادية العربية الأوروبية باليونان

(مصراوي):

يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء في أعمال الدورة الـرابـعة لـلقمة الاقـتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا وتستمر ليومين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، حيث سيبحث معه تطور العلاقات العربية اليونانية في مختلف المجالات، بالنظر إلى موقع اليونان في إطار الاتحاد الأوروبي ودورها النشط إقليميًا أخذًا في الاعتبار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يشكل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح المصدر أن زيارة أبو الغيط، ستشمل لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، فضلاً عن جلسة مباحثات موسعة مع نيكولاس ديندياس وزير خارجية اليونان، ومن المنتظر أن تتناول هذه الجلسات سبل تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة، مثل مكافحة الإرهاب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام سيشارك في أعمال القمة الاقتصادية العربية الأوروبية في دورتها الرابعة، التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين العالمين العربي والأوروبي وخلق أرضية مشتركة خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتعزيز فرص استشراف مجالات جديدة.

للتعاون لضمان مواصلة العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع التجمعات الدولية والاقليمية الفعالة بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية.