  • عاجل:وزير النقل يوضح لـمصراوي تفاصيل حادث قطار طنطا

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    كامل الوزير يقدم واجب العزاء لأهالي ضحية قطار طنطا غدًا

    11:03 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    كامل الوزير يقدم واجب العزاء لأهالي ضحية قطار طنطا غدًا

    الفريق كامل الوزير

    كتب- أسامة علي:

    قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتوجه غدًا الثلاثاء، إلى بيت الشاب محمد عيد المتوفي، وضحية حادث قطار طنطا، لكي يتقدم بالعزاء لأهله.

    وأضاف وزير النقل، في خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتوجه أيضا إلى بيت أحمد محمد، المصاب، والذي تم بتر ساقه، لكي يتقدم بالاعتذار عما حدث.

    وأكد الفريق كامل الوزير تعقيبا على الواقعة: "تم فعلا تحويل الواقعة إلى النيابة العامة ورئيس القطار متحفظ عليه حاليًا في النيابة ونحن لا نرضى الضرر لأي مواطن مصري".

    ووجهت النيابة العامة "نيابة طنطا"، تهمة القتل العمد إلى كمسري قطار رقم 934، المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، بإلقاء راكبين أثناء سير القطار، مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة آخر بجروح خطيرة.

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