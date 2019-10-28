"هما اللي نطوا".. وزير النقل يوضح لـمصراوي تفاصيل حادث قطار طنطا

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في تعليقه على واقعة سقوط راكبين من قطار vip /934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر، بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، إن النيابة العامة في طنطا تتولى حاليًا التحقيق.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"مصراوي"، الاثنين: "الراكبين مش طفلين ولا حاجة، هما رجال كبار عندهم 33 سنة"، متابعًا: "الكمسري لم يقم بدفعهما من القطار.. وده مش دفاع عنه واللي غلط هياخد أقصى عقاب والموضوع في النيابة، ولا أرضى أن يتأذى أي مواطن بسببنا".

واستطرد الوزير: "إحنا بنعمل للمواطن وعايزين راحته وأنه يركب قطار نضيف، يبقى إزاي نأذيه بالعكس، وسنكون في منتهى القسوة مع أي حد يتجاوز أو يغلط أو يهين أي مواطن".

وقال وزير النقل: "الأكيد أن الكمسري لم يدفعهما من القطار.. هما اللي نطوا، الأول علشان بدين شوية وقع ما بين القطار والرصيف، والثاني علشان خفيف شوية قدر ينط من القطار وبه إصابات طفيفة الموضوع في النيابة العامة وهي اللي هتقرر".

وقال إن لديهم سياسة في التعامل مع المتهربين من دفع التذاكر: "اللي مش هيدفع حق التذكرة بيتعمل له محضر في أول محطة ويسلمه للشرطة بدون خناق أو أي شيء".

وتساءل الوزير: "مفيش معاك فلوس ورايح تركب قطار درجة أولى ممتازة أو فاخر.. أركب قطار عادي تقدر تدفع فيه؟!".

ووجهت نيابة مركز طنطا، مساء اليوم، تهمة القتل العمد إلى "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر؛ طالب الشابين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، وقام باصطحاب الشابين إلى باب العربة وأجبرهما على النزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية مما أدى إلى وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.