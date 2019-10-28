"نقل النواب" تكشف أول تحرك ضد السكة الحديد بعد واقعة قطار طنطا

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوقيع أقصى عقوبة على كمسري القطار رقم 934 الإسكندرية/ الأقصر، إذا ثبت إجباره لراكبين على القفز أثناء سير القطار ما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقال "زين"، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين: "نتائج تحقيقات النيابة في الحادث ستحدد جدول أعمال لجنة النقل والمواصلات خلال الأيام المقبلة"، مضيفًا: "اللجنة ستستدعي رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبوع المقبل؛ للوقوف على خطة الهيئة لإعادة تأهيل الموظفين بشكل فعال وسريع".

وتابع وكيل لجنة النقل: "يوجد عدد ليس قليل من موظفي السكك الحديدية يحتاجون إلى إعادة تأهيل حتى لا تتسبب أخطاءهم في احتقان المواطنين".

واستطرد: "كل مصيبة تحدث فى السكك الحديدية، إما ورائها كمسري أو سائق قطار، لذلك لابد من وقفة جادة تجاههم والعمل على توعيتهم ورفع كفائتهم حفاظًا على أرواح المواطنين".

وكانت نيابة مركز طنطا، قد وجهت مساء اليوم، تهمة القتل العمد إلى "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحبسه 4 أيام.