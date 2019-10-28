"مش معانا فلوس".. القصة الكاملة لـ"كارثة" القطار 934 الإسكندرية/ الأقصر

كتب- محمود مصطفى:

أثارت واقعة سقوط راكبين من قطار vip "934 مكيف "الإسكندرية/الأقصر" بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، جدلًا واسعًا، بعد الأنباء التي ترددت عن "إجبار" رئيس القطار راكبين للقفز أثناء رحلة السير، لعدم حملهما تذكرة أو امتلاكهما ثمنها.

بداية الحادث

بدأت أحداث الواقعة، بفيديو تداوله نشطاء على موقع "فيسبوك" زعموا فيه إجبار رئيس قطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر، على إنزال راكبين بسبب عدم وجود تذكرة بحوزتهما، ما أدى إلى مصرع أحدهما، وتعرض الثاني لإصابات بالغة.

وقال شهود عيان، إنه أثناء مرور رئيس القطار داخل العربات لفحص التذاكر طالب الراكبين بدفع قيمة التذاكر وغرامة الركوب بدون حمل تذكرة وإلا النزول من القطار، واصطحب الراكبين إلى باب العربة وطالبهما بالنزول من القطار أثناء مسيره بسرعة عالية ما أدى إلى وفاة أحدهما وبتر قدم الآخر، فيما توجه عدد من ركاب القطار وشهود العيان إلى مباحث النقل للإبلاغ عن الواقعة.

"والله مش معانا فلوس".. جملة كانت سببا في دفع أحد الراكبين حياته، وإصابة الآخر ببتر في قدمه، بعدما أجبرهما رئيس القطار على النزول أثناء سريان القطار بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حسبما أكد شهود العيان من مستقلي القطار.

وتابع شهود العيان: "رئيس القطار طالب الراكبين بدفع مبلغ قدره 70 جنيها، وحينما أخبراه بأنهما لا يمتلكان المبلغ، أحضر المفتاح الخاص بالباب وأجبرهما على النزول، أثناء سريان القطار على سرعته"، ما أدى إلى سقوطهما على القضبان، ولقي أحدهما مصرعه وتعرض الآخر لبتر في قدمه.

التحفظ على رئيس القطار

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الإثنين، على رئيس قطار رقم "934 مكيف "الإسكندرية/الأقصر"، عقب سقوط شابين امتنعا عن دفع الأجرة من على متن القطار، ومصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شابين أحدهما جثة هامدة، والآخر مصاب، عقب سقوطهما من على متن قطار بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

السكة الحديد تتدخل

وأصدرت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، بيانا أعلنت خلاله التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه أثناء مسير القطار طالب رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة نزل الراكبان من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

فيما قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف رئيس القطار والكمسري لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.

تعهد وزير النقل

في الوقت نفسه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، مشددًا على حرصه الدائم على حياة جميع المواطنين.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن التحقيقات في واقعة سقوط راكبين بقطار مكيف "الإسكندرية - الأقصر"، ستُظهر الحقيقة وتُتخذ الإجراءات تجاه المذكور "رئيس القطار" حال ثبوت الواقعة.

أول تحرك برلماني

وفي أول تحرك من مجلس النواب تجاه الواقعة، وجه البرلماني علاء والي، رئيس لجنة الإسكان السابق، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير؛ بسبب "إجبار راكبين على القفز من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهم، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثانى بإصابات بالغة".

وانتقد المهندس علاء والي، تلك الواقعة البشعة التي قام بها "كمسري" السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه "تجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة لكي يجبرهما على الموت وإلقاء أنفسهما من القطار وهو يسير بسرعة نظراً لعدم وجود ثمن التذكرة معهما، وبعد أن أخبراه أنهما لا يمتلكان ثمن التذكرة فقال لهما: "يا تدفعوا يا تنطوا من القطار".

وقال رئيس لجنة النقل: "فتح الكمسري -الذى نزعت من قلبه الرحمة- لهما باب القطار من خلال عامل عربة القطار أثناء سيره لكى يلقيا بأنفسهما من القطار".

وطالب المهندس علاء والي، وزير النقل بوضع حد لهذه المهازل، وإعادة النظر في العاملين بقطاع السكة الحديد الذين يتعاملون مع الجمهور.

تهمة وحجز

ووجهت نيابة مركز طنطا، مساء اليوم، تهمة القتل العمد إلى "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، بعد إجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، كما أمرت بحجز الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات.