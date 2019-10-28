بيان عاجل ضد وزير النقل بعد "إجبار" راكبين على القفز من قطار

كتب- أحمد علي:

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير؛ بسبب "إجبار راكبين على القفز من القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان لعدم توافر ثمن التذاكر معهم، مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثانى بإصابات بالغة".

وانتقد المهندس علاء والي، تلك الواقعة البشعة التي قام بها "كمسري" السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه "تجرد من مشاعر الإنسانية والرحمة لكي يجبر راكبين على الموت وإلقاء أنفسهم من القطار وهو يسير بسرعة نظراً لعدم وجود ثمن التذكرة معهما، وبعد أن أخبراه أنهما لا يمتلكان ثمن التذكرة فقال لهما: "يا تدفعوا يا تنطوا من القطار".

وقال رئيس لجنة النقل: "فتح الكمسري الذى نزعت من قلبه الرحمة لهما باب القطار من خلال عامل عربة القطار أثناء سيره لكى يلقى بأنفسهما من القطار".

وطالب المهندس علاء والي، وزير النقل بوضع حد لهذه المهازل، وإعادة النظر في العاملين بقطاع السكة الحديد الذين يتعاملون مع الجمهور.