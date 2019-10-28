رئيس "سياحة النواب" يشيد بحرص السيسي على تشجيع القطاع

القاهرة- (أ ش أ):

أشاد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب النائب عمرو صدقى، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على تشجيع السياحة المصرية حتى تتبوأ مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال صدقي ـ فى بيان اليوم الإثنين ـ " إن الرئيس السيسى يستغل جميع المناسبات والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية والإقليمية فى تشجيع السياحة المصرية والترويج لها..مشيرا إلى أن ترحيب الرئيس بضيوف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ، إنما هو دليل قاطع على تشجيع وترويج الرئيس السيسي للسياحة المصرية عالميا خاصة أن وسائل الاتصالات تعد واحدة من أهم الطرق غير التقليدية للترويج للسياحة".

واعتبر النائب عمرو صدقي أن كل المشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعدون بمثابة سفراء للسياحة المصرية عالميا، مطالبا بتنظيم رحلات سياحية لجميع المشاركين إلى جميع المناطق والمحافظات والمدن السياحية والأثرية..مشيرا إلى مشاركة 3500 مشارك في المؤتمر من 140 دولة وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية في مجال الاتصالات.

