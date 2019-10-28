السكة الحديد: عرض رئيس القطار على النيابة بعد نزول راكبين أثناء سيره

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية/ الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.

وأوضحت الهيئة، في بيان الاثنين، أنه أثناء مسير القطار طالب رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة نزل الراكبان من القطار أثناء سيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.