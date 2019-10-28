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الإفتاء تستطلع هلال "ربيع الأول".. وهذا موعد المولد النبوي الشريف​

06:00 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
الإفتاء تستطلع هلال "ربيع الأول".. وهذا موعد المولد النبوي الشريف​

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن غدًا الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا.

وذكرت الدار، في بيان لها، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 28 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وأوضحت الإفتاء أنه بناءً على ذلك فقد تحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعدًا للمولد النبوى الشريف لعام 1440 هجريًا.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان.
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دار الإفتاء المصرية المولد النبوي السيسى

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