حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مؤتمر الراديوية.. ومصرع راكب سقط من قطار
القاهرة- مصراوي:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر الاتصالات الراديوية الرابع المنعقد في شرم الشيخ، وتحرك المجلس الأعلى للإعلام بشأن تصريحات مرتضى بـ"الزمالك اليوم"، ووزارة النقل تكشف تكشف تفاصيل مصرع راكب سقط من قطار الإسكندرية.
ويرصد مصراوي الأحداث كالآتي:
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