أكثر الكلمات إنتشاراً

مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مؤتمر الراديوية.. ومصرع راكب سقط من قطار

05:54 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح مؤتمر الراديوية.. ومصرع راكب سقط من قطار

حدث في 8 ساعات

القاهرة- مصراوي:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية مختلفة، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر الاتصالات الراديوية الرابع المنعقد في شرم الشيخ، وتحرك المجلس الأعلى للإعلام بشأن تصريحات مرتضى بـ"الزمالك اليوم"، ووزارة النقل تكشف تكشف تفاصيل مصرع راكب سقط من قطار الإسكندرية.

ويرصد مصراوي الأحداث كالآتي:

السيسي مؤتمر الاتصالات الراديوية شرم الشيخ مرتضى منصور قطار الإسكندرية المتحف المصري الكبير الطيب عباس الأثار المولد النبوي الشريف

الخبر التالى:

الإفتاء تستطلع هلال "ربيع الأول".. وهذا موعد المولد النبوي الشريف​
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان