بالصور.. جولة تفقدية للرئيس السيسي بشرم الشيخ

بالصور.. وزير الزراعة يتابع استعدادات احتفالية يوم الغذاء الأفريقي

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة شرم الشيخ بعد ظهر اليوم، حيث شملت الجولة نقاط التفتيش، وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ، اتجاه منطقة دهب.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم.

كما تفقد السيسي، الطريق الدائري مرورًا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.