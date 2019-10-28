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"الري": إزالة 9 حالات تعدٍ على نهر النيل في ثلاث محافظات

04:35 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
"الري": إزالة 9 حالات تعدٍ على نهر النيل في ثلاث محافظات

إزالة حالات تعدٍ على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم الاثنين، من إزالة 9 حالات تعدٍ على نهر النيل في محافظات (المنوفية - البحيرة - سوهاج)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ بدء الحملة 49152 حالة.

وتستمر وزارة الري - منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل - في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى نيل بدون تعديات، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل.​

إزالة تعديات نهر النيل وزارة الموارد المائية والري حملة إنقاذ نهر النيل

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