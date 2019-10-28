"حريات الصحفيين" تفوز بجائزة حمدي قنديل للصحافة

كتب- عبدالله عويس:

أعلن النادي الإعلامي، التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار، عن فوز "لجنة الحريات بنقابة الصحفيين" بجائزة حمدي قنديل للصحافة عام 2019.

ويمنح النادي الإعلامي الجائزة إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي. ومن المقرر أن تمنح الجائزة في اليوم الثاني والأخير من فعاليات النسخة الثانية، من منتدى إعلام مصر الذي يقام في الـ3 و4 من نوفمبر المقبل، ويتسلمها عن اللجنة، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمشرف على اللجنة، المشكلة من عضوية كل من عمرو بدر، ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل.

وتعد جائزة "حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل الأستاذ حمدي قنديل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.

وسيعلن النادي الإعلامي عن الفائزين بالجوائز الأخرى من الصحفيين والإعلاميين الذين أظهروا القدرة على إنتاج موضوعات صحفية وإعلامية ملتزمة بأسس العمل الصحفي الرشيد، ومتوافقة مع المعارف والمهارات والقيم التي يتناولها "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين".