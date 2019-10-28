وزير الزراعة: أفريقيا لديها 930 مليون هكتار أراضي غير مستخدمة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القارة الأفريقية لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي المناسبة للإنتاج الزراعي أكثر من نصفها لا يزال يتعذر الوصول إليه نسبيًا؛ بسبب الطرق والأسواق الجيدة.

وأوضح الوزير خلال مشاركته بندوة الشراكة الأوربية الإفريقية للابتكار والبحوث في مجال الغذاء والتغذية والتنمية المستدامة بإطار الاحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذية، أن أفريقيا لديها ثروة من الموارد غير المستغلة بسبب البنية التحتية الهشة والتحديات المادية والسياسية الصعبة؛ ونظرًا لما تزخر به أفريقيا من هذه الأراضي القابلة للزراعة تعد أكثر من كافية للقضاء على انعدام الأمن الغذائي إذا ما اتبعت سياسات جاذبة للاستثمار ولو طبقت أساليب ونظم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة.

وأضاف الوزير، أن القارة الأفريقية في حاجة ملحة لإدخال تحسين فعلي على تكنولوجيات الزراعة وما بعد الحصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الخام لضمان الأمن الغذائي وإيجاد تسهيلات للتجارة والتسويق.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على مشاركتهم الفعالة في تناول العديد من الموضوعات التي تهم القارة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية والفرص والتحديات خلال جميع مرحل سلاسل قيم الغذاء والاهتمام بالبحث والابتكار في مواجهة تحديات تغير المناخ واستخدام الحلول الرقمية فى الزراعة والمعايير الصحية والصحة النباتية مع التركيز على إجراءات سلامة الغذاء في التجارة الأفريقية البينية.

وأكد اهتمام الحكومة بإيجاد حلول واقعية ومستدامة لعدد من القضايا التي تشكل أولوية للعمل الأفريقي المشترك، الأمر الذي يستدعى تعزيز التعاون الأفريقي الأوروبي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ومن خلال تحديث قطاع الزراعة في أفريقيا حتى نتمكن من تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية كفيلة بالتخفيف من الفقر والجوع وسوء التغذية .

وأشار وزير الزراعة إلى العديد من الجوانب لمعالجة الأمن الغذائي تشمل الحاجة لتعزيز سلاسل القيمة المضافة والروابط التجارية من خلال عمليات أفضل للصحة والصحة النباتية (SPS) والتي بدونها لا يمكن الأمل في تحسين صحة النبات وسلامة الأغذية لأننا نحتاج لأن يأتي الغذاء من منطقة خالية من الآفات/ الأمراض أو يحتاج إلى فحص حجري وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة لضمان مستويات آمنة من المواد الكيميائية في الغذاء - حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء.

حضر الندوة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتورة شرين عاصم وكيل المركز، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية وبعض قيادات وزارة الزراعة المفوضية الاتحاديين الأوروبي والأفريقى.