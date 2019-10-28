"سعاد كفافي": تدريب الأطباء والامتياز ضمن اعتماد "المصرية للتدريب"

كتبت- داليا شبل:

بدأت كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تنفيذ إجراءات مهام اعتمادها من الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، واعتبارها مركزا معتمدا لتقديم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المهني الطبي ما ينعكس بشكل كبير على مكانة مستشفى سعاد كفافي الجامعي وتأكيد قيمتها في المجتمع سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى العام.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الاثنين، صرح الدكتور محمد صفوت مدير عام المستشفى بأن الاعتماد نتاج رؤية متجددة بضرورة النهوض بالمستشفى لوضعه على خارطة المراكز الطبية المتميزة ليس فقط كمقدم للخدمة الطبية وإنما كمركز لإعداد الكوادر الطبية من أبناء الجامعة وأبناء الجامعات المصرية الأخرى.

وأضاف صفوت، أن الاعتماد جاء بعد فترة قصيرة من موافقة وزارة التعليم العالي على تدريب أطباء الامتياز من خريجي كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمستشفى سعاد كفافي الجامعي ما يعكس مدى الثقة في إمكانيات المستشفى من الناحية الفنية والتقنية والذي يرجع بالأساس إلى وجود كوادر طبية متميزة في بيئة عمل تتوافر بها أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في التخصصات الإكلينيكية المختلفة.

وتابع صفوت، أن التدريب الإلزامي للأطباء أو الامتياز يجرى بالمستشفى من خلال حزم متكاملة ومتطورة من البرامج التدريبية والمعدة طبقا لمعايير دقيقة وتخضع لمراجعة وتدقيق دوري تحت إشراف نخبة من الأساتذة في التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أن إدارة التدريب بالمستشفى في صدارة الإدارات التي توليها إدارة المستشفى وكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماما ودعما كبيرين لما لها من دور كبير في خلق أجيال من أطباء يعكسون صورة مشرفة عن مستشفى سعاد كفاف الجامعي.

يذكر أن مستشفى سعاد كفافي الجامعي تقدم بالفعل تدريبًا لطلاب وخريجي الكليات التابعة للقطاع الصحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من الجامعات في تخصصات اخرى مثل العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى التخصصات غير الطبية مثل الهندسة الطبية مما جعل من المستشفى مركزا لا يقدم فقط خدمة علاجية وإنما يصنع أجيالا من مقدمي هذه الخدمة المتميزة.