"حسب الله" يلتقي نائب السفير البريطاني

كتب- ميرا إبراهيم:

استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب نائب السفير البريطاني بالقاهرة نيراف باتل، بمقر الحزب الرئيسي بوسط القاهرة بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي بالحزب.

واستعرض حسب الله، خلال اللقاء دور البرلمان المصري على عدة جوانب مختلفة منها تشريع عدد كبير من القوانين خلال الفترة الأخيرة والمقرر الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، منها قانون الشيوخ والمحليات وتنظيم الدوائر ومباشرة الحياة السياسية مؤكدا أن البرلمان بدأ في اتخاذ خطوات جيدة نحو ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال مراقبة اداء الحكومة باستخدام الأدوات البرلمانية المختلفة كالاستجواب وطلبات الأحاطة والبيانات العاجلة، وهو ما ظهر خلال الأزمة الأخيرة والمتعلقة بسقوط الأمطار وعدم استعداد الحكومة لذلك.

وحسب بيات اليوم، أوضح رئيس حزب الحرية، أن سياسة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى إلى تطبيق الديمقراطية فى اطار احترام الدستور القوانين وعدم اثارة الفوضي والتخريب مشيرا إلي أن طبيعة الشعوب هي التي تحكم طبيعة الديمقراطية في البلاد، وهي تختلف من منطقة لأخري ومن دولة لأخري، مؤكدا أن من يريد إعلاء الديمقراطية في مصر عليه تفاهم الوضع في مصر ودعمها بسياساتها لإعلاء الديمقراطية وقدم الدكتور صلاح حسب الله، الشكر للسفارة البريطانية ، حول الجهود المبذولة لعودة الطيران البريطاني مرة أخري من جديد قائلا :" إن قرار عودة الطيران البريطانى لشرم الشيخ أسعد المصريين، نظرا لما يترتب عليه من عودة السائح البريطاني ومجال تنشيط السياحة في مصر من جديد".

وخلال النقاش تساءل المسئول الدبلوماسي البريطاني حول أهم ما يميز حزب الحرية المصري في الشارع ورد "حسب الله" قائلا: أهم ما يميز حزب الحرية المصري في مصر كونه أكثر تأثيرًا وتواصلا مع الشارع خاصة أن لديه أكثر من 300 مقر وجميعها بها مكاتب لخدمة المواطنين في المحافظات وتهدف لتلقي الشكاوى من المواطنين وتوصيلها للمختصين والعمل على حلها إضافة إلى أن حزب الحرية يحرص دائما على دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه مصر داخليا وخارجيا.