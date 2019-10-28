"هيئة المساحة" تكشف عن خطتها لسد عجز العاملين

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علي عبد المجيد منوفي، رئيس هيئة المساحة المصرية، إن الهيئة تُنجز الكثير من الأعمال بأقل عدد متاح من الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهيئة لجأت للتعاقدات بعد إغلاق باب التعيينات، موضحا أن تكلفة التعاقدات ستكون من إيرادات الهيئة ولن تُحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة والتي تناقش مدي متابعة الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامي للعام المالي 2017- 2018، اليوم الاثنين.

وأوضح عبد المجيد، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أجرى مسحا للهياكل الوظيفية بالهيئة وأيد وجود عجز في الموارد البشرية، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأن التعاقدات، وفي انتظار تصديق مجلس الوزراء، مشيرا إلى التعاقد مع 75 فنيًا و30 مهندسًا و25 سائقًا.

وأضاف رئيس هيئة المساحة المصرية أن الهيئة تُشارك في أعمال تقنين أراضي الدولة واستردادها، وكارت الحيازة، بالإضافة إلى المشروعات القومية والطرق.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أشار إلى أنه كانت هناك توصية من اللجنة بدراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيكل المجموعات الوظيفية لسد العجز بها.

وتساءل النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن المعوقات التي تواجه الهيئة في أداء عملها، لافتا إلى أن طلب مسح المنزل أو العقار من المواطن يستغرق نحو 3 أشهر.​