وزيرة السياحة تبحث التعاون مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

القاهرة- مصراوي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وحسب بيان اليوم الاثنين، تناول اللقاء مناقشة مشروعات البنك في السوق المصري والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها المرحلة المقبلة، في ظل تأكيد مسئولي البنك رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاستثمار في تنمية وتطوير قطاع السياحة في مصر.

واستعرضت المشاط خلال الاجتماع محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر ٢٠١٨ لتنفيذ رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى تقرير المتابعة الأول للبرنامج الذي أصدرته الوزارة في سبتمبر ٢٠١٩.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة حدثت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، لأول مرة منذ ١٤ عاما، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضي، في إطار تطوير محور البنية التحتية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت أنه جرى لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد عليها مثل الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels، والبوتيك أوتيل، كما تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة ب Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفاري.

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