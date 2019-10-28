"الإسكان": تنظم المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني أول ديسمبر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

تنظم وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني نحو تنمية مستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالقاهرة، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - في بيان للوزارة اليوم الاثنين - إن المؤتمر به عدة محاور، الأول محور التعاونيات المستدامة : النظريات والأهداف، والثاني محور الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والمحور الرابع التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية.

ووأضاف أن المحورين الخامس والسادس يتمثلان في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات .

وتابع الدكتور حسام رزق، أن اللجنة العلمية للمؤتمر ترحب بتقديم أوراق بحثية في أية موضوعات أخرى تناقش ربط الأنشطة التعاونية بأهداف التنمية المستدامة 2020.​