وزيرة الهجرة: ندعم المعارض الخارجية لتصدير العقارات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي عقد مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط ركز على الاسثتمار وجزء منه كان يتضمن ورش عمل عن الاستثمار العقاري.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر معارض النيل العقارية في دورته الثالثة، اليوم الاثنين، أن كل جهود الدولة تعمل وتركز على الاستثمار العقاري، مضيفه: "المصريون في الخارج مرتبطون بأراضيهم وسفراء لبلدهم، والمصري في الخارج مهتم بأن يكون له مسكن ببلده".

وأكدت أن المصريين في الخارج أداة ترويجية للأشقاء العرب، لأنهم خط الدفاع عن الدولة المصرية.

وقالت إن المصريين في الخارج لديهم شغف لمساعدة بلدهم بكل الطرق، موضحة أن الوزارة تشارك مع معرض النيل في جولته الخارجية لتصدير العقارات المصرية.

ووجهت الوزيرة الشكر للقائمين على المعرض لجهودهم والعمل كفريق واحد لتصدير الصورة الحقيقية للدولة المصرية، مؤكدة الاتفاق على أن يكون بالمعرض جزء خاص بمعرض "تراثنا" للترويج للحرف التراثية المصرية.

يأتي مؤتمر ومعارض النيل العقارية انطلاقا من توجهات الدولة المصرية بدعم وتنشيط الاستثمار الأجنبي وتعظيم فكرة تصدير العقارات بإقامة معارض عقارية مصرية خارج الحدود المصرية بما ينشط السوق العقاري ويرفع أرقام الوحدات السكنية المباعة سنويا ما يعود بالفائدة على القطاع العقاري المصري بشكل عام.