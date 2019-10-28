نقيب الفلاحين: نظم الري والزراعة حديثة يؤدي لإنتاجية أكبر

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن وحش الجوع يفتك بالملايين من مواطني القارة الإفريقية رغم ما تتمتع به القارة من ثروات طبيعية تكفي لإطعام العالم.

ولفت أبو صدام، في كلمته خلال مؤتمر شمال إفريقيا، إلى أن هذه معوقات الأمن الغذائي تتمثل في التمويل المادي الذي يقف كحجر عثرة أمام أي تنمية زراعية حقيقية وبالرغم من حاجة معظم دول القارة للدعم المالي إلا أن البداية يجب أن تكون من داخل كل دولة أفريقية باستثمار الإمكانيات المتاحة للتنمية الزراعية.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن تغيير نظم الري والزراعة القديمة لطرق زراعية حديثة يؤدي لأكثر إنتاجية.

ونوه إلى ضرورة تعديل التشريعات والسياسات لدول القارة لتسهيل طرق التجارة الزراعية فيما بينها.

وأشار إلى ضروة العمل على تفعيل كل عمل يساهم في تقليل الفاقد للمحاصيل الزراعية بمحاربة الآفات والحشرات والسلوكيات الخاطئة التي تساعد على البيئة الزراعية.

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