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    إيقاف مدير أوقاف القاهرة الجديدة عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال

    12:39 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    إيقاف مدير أوقاف القاهرة الجديدة عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال

    الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ محمد السيد الجوهري مدير إدارة القاهرة الجديدة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، لتقصيره في عمله.

    وقرر وزير الأوقاف، بحسب بيان، إلغاء تكليفه من القيام بعمل مدير إدارة، واستكمال التحقيق معه بالشئون القانونية في الديوان العام، بناء على مذكرة التفتيش العام والقطاع الديني.

    محمد مختار جمعة مدير أوقاف القاهرة وزارة الأوقاف

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