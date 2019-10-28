  • عاجل:بيان حالة الطقس: الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الجمعة (نصيحة وبشرى)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر

    12:32 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر

    القوات البحرية المصرية

    كتب- محمد سامي:

    نفذت القوات البحرية المصرية، بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي، بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب".

    وبحسب بيان للقوات المسلحة، يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

    تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما اشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، إضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

    تأتي هذه التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.​

    القوات البحرية المصرية القوات البحرية الفرنسية مسرح عمليات البحر الأحمر

    الخبر التالى:

    إيقاف مدير أوقاف القاهرة الجديدة عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان