​"لتنمية الوعي الديني"..البحوث الإسلامية يوجه قوافل دعوية لـ6 محافظات

كتب – محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل توعية إلى محافظات "مطروح والإسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد والقليوبية والعامرية بالإسكندرية"، بمشاركة ٤٥ واعظًا وتستمر فعاليتها لمدة أسبوع.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، في بيان الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار وعاظ وواعظات الأزهر في أماكن متنوعة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، إن القوافل تستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيداً عن انحرافات الفكر المتطرف والمنحرف، مشيراً إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

وأوضح أن القافلة التي تضم وعاظ وواعظات من مناطق وعظ متنوعة تركز أيضاً على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

وأشار عيّاد إلى أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما سيتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمدارس والمعاهد والمصالح الحكومية، و تستهدف التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.