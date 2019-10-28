برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق العدل والمساواة

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلى من مصلحة الأطفال، لأن الانحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة وتؤثر بالسلب على حياة الأطفال.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان الاثنين، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة لمناقشته بجانب مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلي مصلحة الأطفال.

وأضافت أن القانون يجب أن يحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف دون انحيازات أو مكتسبات.