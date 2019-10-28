  • عاجل:بيان حالة الطقس: الأرصاد تعلن حالة الجو حتى الجمعة (نصيحة وبشرى)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق العدل والمساواة

    12:21 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    برلمانية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق العدل والمساواة

    النائبة داليا يوسف

    كتب- أحمد علي:

    قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلى من مصلحة الأطفال، لأن الانحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة وتؤثر بالسلب على حياة الأطفال.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان الاثنين، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة لمناقشته بجانب مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلي مصلحة الأطفال.

    وأضافت أن القانون يجب أن يحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف دون انحيازات أو مكتسبات.

    داليا يوسف قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب

    الخبر التالى:

    ​"لتنمية الوعي الديني"..البحوث الإسلامية يوجه قوافل دعوية لـ6 محافظات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان