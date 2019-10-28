اليوم.. "الإفتاء" تستطلع هلال ربيع الأول.. والفلك: 9 نوفمبر المولد النبوي

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم، رؤية هلال شهر ربيع الأول لسنة 1441 هـ، على أن يكون إعلان النتيجة مساء عقب صلاة المغرب.

كانت الحسابات الفلكية كشفت أن هلال شهر ربيع الأول، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية"، ووفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر، ليكون موعد المولد النبوي الشريف فلكيا السبت 12 ربيع الأول الموافق 9 نوفمبر.