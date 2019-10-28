خطة الـ650 ألف تابلت للثانوية.. و"اللحظة المهمة" لمقتل البغدادي- صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات المهمة، على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، ومتابعة رئيس الوزراء لخطة تطوير التعليم، فضلًا عن مقتل أبو بكر البغدادي.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" استقبال الرئيس السيسي لعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليًا في القاهرة وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، وتشديده على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وشدد السيسي على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وواسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح إلى جانب استقبالها للعديد من اللاجئين وهي الجهود التي تسهم إيجابيًا بشكلٍ مباشر في حماية أمن أوروبا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس السيسي والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وسُبل تسويتها بما فيها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلاً عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وجهود مصر في هذا الخصوص لدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.

كما ألقت الصحف الضوء على تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفًا أنه على اللجنة القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم، خلال ترؤسه لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس الوزراء مجددًا أن ملف التعليم وتطويره يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعي التعليم والصحة، ولفت إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى يستهدف الوصول لبناء إنسان مصري قادر على التعامل مع مختلف التحديات.

وأكد شوقي أن كافة التكاليف والمبالغ التى تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى2019/ 2020 لن نحتاج لتخصيصها مرة ثانية فى موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.

كما اهتمت الصحف بتأكيد وزارة الطيران في بيان بأن مطار شرم الشيخ الدولي سيستقبل أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال شهر ديسمبر المقبل؛ في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة السياحية الوافدة من وإلى المطارات المصرية وتماشيًا مع توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتوسيع مظلة الشهادات والاعتمادات الدولية لتشمل جميع مطارات الجمهورية، بما يعزز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.

وأفادت الوزارة بأن إحدى شركات الطيران البريطانية ستبدأ تشغيل أولى رحلاتها القادمة من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ وعلى متنها 168 راكبًا، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020؛ تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

وفي الشأن الدولي اهتمت الصحف بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي إن القوات الأمريكية شنت عملية عسكرية نوعية نجحت خلالها في تنفيذ مهمتها، مشيرا إلى أنه لم تزهق أيه أرواح أمريكية خلال تلك العملية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت الليلة الماضية بإلحاق العدالة بالإرهابي الأول في العالم أبوبكر البغدادي مؤسس وقائد تنظيم "داعش" أكبر منظمة إرهابية وحشية في العالم.

وأوضح ترامب - خلال المؤتمر الصحفي: "أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن البغدادي لسنوات طويلة، حيث كان أسره أو قتله الأولوية الأولى للأمن القومي في الإدارة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت غارة ليلية جسورة في شمال غربي سوريا وأنجزت مهمتها بطريقة محكمة.

وشرح الرئيس الأمريكي تفاصيل العملية العسكرية قائلًا: "إن عددًا كبيرًا من مقاتلي البغدادي ومرافقيه قتلوا معه فيما لم يتم فقد أي عنصر أمريكي في العملية".. مشيرًا إلى أن البغدادي مات بعد أن وصل إلى نهاية نفق وكان يصرخ طوال الوقت.

وأشار ترامب إلى أنه تم نقل 11 طفلًا من البيت بدون أي جروح، أما الباقون فكانوا مع البغدادي في النفق، حيث قام باصطحاب 3 من أطفاله الصغار معه، حيث وصل إلى نهاية النفق في الوقت الذي طاردته كلاب عسكرية أمريكية وقام بإشعال سترته الناسفة وقتل نفسه وأطفاله.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إن جثمان البغدادي قُطعت بسبب الانفجار الذي تسبب في انهيار النفق عليه"، مؤكدًا أن الاختبارات بينت أن القتيل كان البغدادي.