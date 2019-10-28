حدث ليلًا| تفاصيل "جحيم المهندسين" ومصير أشلاء جثة أبو بكر البغدادي

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الأحد، والساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

- الرئيس السيسي يلتقي كبار الشخصيات الدولية خلال مؤتمر ميونيخ- صور

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونيخ الأمني الذي عقد حاليا في القاهرة.

- بحضور 4 آلاف سائح ووالدة ملك الأردن.. "أوبرا عايدة" توجّه رسالة سلام للعالم (صور)

أشادت ياسمين عبدالرحمن، المدير التنفيذي لعروض أوبرا عايدة، بالنجاح الباهر الذي حققه عرض أوبرا عايدة بالأقصر.

- "مفيش حد محمي في مصر".. أديب معلقًا على قضية "شهيد الشهامة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة"، قائلًا: "شهادة الميلاد واضحة، المتهم حدث أصغر من 18 سنة، يعني نغير القانون ونخش نجيبه من قفاه ونعلقه؟".

- حريق في معرض سيارات بالمهندسين.. والحماية المدنية تتحرك

اندلع حريق في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وانتقلت سيارات الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

- اللحظات الأولى لحريق معرض سيارات المهندسين

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء هاني سعيد، على حريق معرض سيارات بشارع أحمد عرابي في منطقة المهندسين.

- "لحقوا العربيات قبل ما تتفحم".. 15 دقيقة في مواجهة جحيم معرض سيارات المهندسين

الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هدوء يسود الأجواء بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، حركة المارة في تراجع مع دخول ساعات الليل المتأخرة من يوم الاثنين،.

- "خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخدمات التلفزيونية

أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018.

- أوبرا عايدة ترفع الإشغال السياحي في الأقصر لنسب غير مسبوقة (صور)

أنعشت عروض أوبرا عايدة، حركة السياحة ونسب الإشغال الفندقي.

- "زمالة المعلمين": 10 ملايين جنيه إعانة صحية لأصحاب الأمراض المستعصية

أعلن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، أعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، أن إجمالي المتقدمين للحصول على الإعانة الصحية للأمراض المستعصية المقدرة بـ20 ألف جنيه للفرد منحة لا ترد.

- "ليس من مسؤولياته التشريع".. آمنة نصير معقبة على مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية

علقت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجلس النواب، على تقديم الأزهر مقترح قانون الأحوال الشخصية.

- محامي "شهيد الشهامة": النيابة ناشدت المُشرع بتعديل قانون الطفل في مرافعتها

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إنني كنت أتمنى أن تكون جلسة محاكمة راجح علنية بسبب ما شهدناه من مرافعة جيدة جدًا للنيابة العامة.

- أحمد موسى: نقل أشلاء جثة أبي بكر البغدادي إلى قاعدة أمريكية بالعراق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أشلاء جثة أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، ستنقل إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق.

- إعلان الطوارئ في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

أعلن جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الأحد، حالة الطوارئ في أنحاء الولاية في الوقت الذي تسببت فيه الرياح الشديدة في استعار الحرائق.

- مقتل 74 متظاهرًا عراقيًا في 3 أيام وإصابة أكثر من 3 آلاف

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرًا.

- وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ (صور)

نظم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جولة ميدانية في نطاق مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019.