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اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

09:00 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

دار الافتاء المصرية

(مصراوي):

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الحسابات الفلكية كشفت أن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من صفر 1441 هجريًا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

وكشفت الحسابات، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفي باقي المحافظات يبقى الهلال الجديد في السماء لمدد تتراوح بين 31 و33 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و37 دقيقة.

وأكدت الحسابات، أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا فلكيًا الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر.

دار الافتاء المصرية شهر ربيع الأو اللجان الشرعية

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