الأرصاد تحذر: نحن في فصل الخريف.. والتقلبات الجوية واردة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد بدء من اليوم الاثنين، الاستمرار في تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت شاكر في تصريحات لـ"مصراوي" إن الطقس خلال المدة المذكورة، يكون معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

ونوهت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحرين "الأحمر والمتوسط" فهي معتدلة تمامًا ومهيأة لكافة عمليات الصيد والملاحة البحرية.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة السائقين لقيادة بهدوء على هذه الطرق.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، لكنها تنشط فقط على جنوب سيناء، وتتراوح سرعتها بين 10 – 14/عقدة، أي ما يعادل 18 ـ 25 كيلو متر في الساعة على كافة الأنحاء، فيما تبلغ سرعتها على جنوب سيناء 17/عقدة، أي ما يعادل 30 كيلو متر في الساعة.

وتابعت: "البلاد لن تشهد حتى نهاية الأسبوع الجاري أي تغيرات في حالة الطقس، علمًا بأننا ما زلنا في فصل الخريف ومن الوارد أن تشهد البلاد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية وسيتم الإعلان عنها قبل الحالة بـ72ساعة".

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية، وخاصة الأطفال عند ذهابهم إلى المدارس في الصباح الباكر وعند الخروج مساء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.